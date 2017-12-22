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Мост восстановили: движение открыли по улице Курчатова

Мост восстановили: движение открыли по улице Курчатова

Фото: управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока

На улице Курчатова восстановили мост. Движение открыто

Во Владивостоке отремонтировали разрушенный после тайфунов мост на улице Курчатова. Подрядчики укрепили основание, положили новую плиту перекрытия и установили леерное ограждение. Движение на мосту открыто, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что данное сооружение, расположенное в частном секторе в районе железнодорожной станции Спутник, серьёзно пострадало после прошедших в начале сентября тайфунов, и движение по нему было опасным. Специалисты оперативно подготовили все необходимые документы, был найден подрядчик, который и провел ремонтные работы.

«В городе из-за разгула стихии тогда серьезно пострадали несколько объектов дорожной инфраструктуры. Это мост на улице Щитовой, подпорные стены на улицах Нерчинской и Котельникова, мост на Курчатова и некоторые другие объекты», - напомнили специалисты.

Напомним, что ремонт моста на улице Щитовой уже завершен, подходит к концу и восстановление подпорных стен на Нерчинской и Котельникова.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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