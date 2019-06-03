Только объезд: до 10 ноября перекроют движение на одной из улиц Владивостока

В предстоящий понедельник, 19 октября, подрядная организация по заказу городской администрации приступит к ремонту моста в районе дома № 46 на улице Тимирязева. Завершить работы планируется к 10 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что строителям необходимо укрепить конусы мостового сооружения, смонтировать габионы, забетонировать переходную плиту и восстановить асфальтовое покрытие на примыкании.

«На время ремонтных работ будет ограничено движение автотранспорта по данному участку. Объезд будет осуществляться по Шкотовской, Лянчихинской, Успенского, Мечникова и Зеленой. Уже в ближайшие дни подрядная организация выставит соответствующие дорожные знаки», - подчеркнули специалисты управления.

Напомним, что на состояние мостового перехода не раз жаловались местные жители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]