Старый асфальт будут снимать на Некрасовском путепроводе в ночь на вторник

Ремонт главной транспортной артерии – Некрасовского путепровода – продолжается во Владивостоке. В ночь на 6 октября подрядная организация приступит к снятию старого асфальтового покрытия на участке по направлению в центр города между съездами на Океанский проспект, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с проводимыми работами движение на указанном участке будет осуществляться только по двум левым полосам. Во избежание пробок дорожные службы города просят водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути движения, в том числе объездную дорогу Нефтеветка – Кунгасный, а также трассу Седанка – Патрокл.

«На участке по направлению в центр города уже уложено порядка 8 тысяч квадратных метров асфальта. Сегодня ночью между съездами на Океанский проспект начнутся подготовительные работы к укладке асфальтобетонного покрытия. В связи с производством дорожных работ будут вводиться временные ограничения движения автотранспорта на ремонтируемых полосах. Просим автолюбителей воспользоваться другими маршрутами», – отметили в управлении дорог и благоустройства.

Специалисты также отметили, что движение от улицы Нефтеветка в сторону Кунгасного во Владивостоке с 3 октября вновь стало односторонним в круглосуточном режиме – теперь автомобили здесь могут двигаться только в сторону центра города. Соответствующие знаки уже установлены, прежние информационные таблички демонтированы.

Напомним, что на Некрасовском путепроводе рабочие подрядной организации завершили асфальтирование дороги по направлению за город. Планируется, что асфальтирование всей проезжей части мостового перехода будет завершено до 15 октября. После рабочие приступят к бетонированию краевых полос и монтажу барьерного ограждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]