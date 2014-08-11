Объезд по улице Нефтеветка: Некрасовский путепровод продолжают асфальтировать

По нескольким адресам ведутся дорожные ремонтные работы во Владивостоке. В их числе - улица Фирсова и Некрасовский путепровод, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

О том, что на путепроводе будут проводиться работы по снятию старого покрытия для восстановления бетонных конструкций на проезжей части и последующего асфальтирования, сообщали накануне в городском управлении дорог и благоустройства.

«В ночь вышли три бригады. Первая занимается фрезированием участков на путепроводе по направлению к остановке «Молодёжная» и на втором съезде на Океанский проспект. Вторая бригада ведёт работы по подготовке к установке барьерного ограждения на разделительной полосе и зачистке предохранительной полосы. Третья – занимается укладкой асфальтобетонного покрытия, первого слоя, на уже подготовленном участке на заезде от городского водоканала», – рассказал технический директор подрядной организации «Автобан-ДВ» Никита Шпагин.

Основные работы на путепроводе ведут в ночное время, чтобы не усугублять и без того плотное движение автотранспорта. Ночью специалисты снимали старое покрытие на крайней левой и примыкающей к ней полосам мостового перехода. После снятия старого покрытия будут проведены работы по восстановлению и обслуживанию бетонных конструкций на проезжей части, после чего там уложат новый асфальт.

«В зависимости от погодных условий работы по снятию покрытия на путепроводе, ремонту и обслуживанию бетонных конструкций проезжей части займут до полутора недель», – добавил Никита Шпагин.

К слову, на время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой от мыса Кунгасного через улицу Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Минувшей ночью дорожные службы проводили ремонт и на улице Фирсова. Здесь на заранее подготовленные участки укладывали новое асфальтовое покрытие. Работы велись силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).

«Заранее были вырезаны карты. Погода позволяет нам сейчас укладывать асфальт. В работе задействованы 11 человек, асфальтоукладчик и катки»,– прокомментировал мастер СГТ Александр Кузьмин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]