Прокуратура устанавливает виновных в пробках на Некрасовском путепроводе

Прокуратура города Владивостока провела проверку соблюдения требований законодательства при осуществлении ремонта на Некрасовском путепроводе, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что между администрацией города Владивостока и ООО СК «Автобан-ДВ» заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ автодороги. В рамках контракта подрядная организация в срок до 30.09.2020 была обязана выполнить укладку асфальтобетонного покрытия на участке Некрасовского путепровода.

Однако ремонт осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ.

Проведение ремонтных работ по замене асфальтобетонного покрытия с нарушениями установленных требований по организации дорожного движения повлекло возникновение автомобильных заторов в связи с перекрытием более 50% проезжей части, отметили в прокуратуре города Владивостока.

В этой связи директору ООО СК «Автобан-ДВ» прокуратура Первореченского района города Владивостока внесла представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокуратура города Владивостока установила, что нарушения стали возможны по причине согласования администрацией города Владивостока проведения ремонтных работ в объеме, создающем препятствия для движения транспортных средств. Со стороны органа местного самоуправления отсутствовал достаточный контроль за деятельностью подрядной организации и несвоевременно принимались меры по бесперебойному движению транспортного потока. Отделом ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку в свою очередь согласована схема организации дорожного движения, не соответствующая установленным требованиям.

По данным фактам прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку внес представления.

К настоящему времени основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороге на Некрасовском путепроводе в обоих направлениях движения выполнены, движение автомобильного транспорта проходит в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]