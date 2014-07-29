Новости Общество
Сегодня, 14:20

Прокуратура устанавливает виновных в пробках на Некрасовском путепроводе

Прокуратура устанавливает виновных в пробках на Некрасовском путепроводе

Источник фото: vlc.ru

Прокуратура города Владивостока провела проверку соблюдения требований законодательства при осуществлении ремонта на Некрасовском путепроводе, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что между администрацией города Владивостока и ООО СК «Автобан-ДВ» заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ автодороги. В рамках контракта подрядная организация в срок до 30.09.2020 была обязана выполнить укладку асфальтобетонного покрытия на участке Некрасовского путепровода.

Однако ремонт осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ.

Проведение ремонтных работ по замене асфальтобетонного покрытия с нарушениями установленных требований по организации дорожного движения повлекло возникновение автомобильных заторов в связи с перекрытием более 50% проезжей части, отметили в прокуратуре города Владивостока.

В этой связи директору ООО СК «Автобан-ДВ» прокуратура Первореченского района города Владивостока внесла представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокуратура города Владивостока установила, что нарушения стали возможны по причине согласования администрацией города Владивостока  проведения ремонтных работ в объеме, создающем препятствия для движения транспортных средств. Со стороны органа местного самоуправления отсутствовал достаточный контроль за деятельностью подрядной организации и несвоевременно принимались меры по бесперебойному движению транспортного потока. Отделом ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку в свою очередь согласована схема организации дорожного движения, не соответствующая установленным требованиям.

По данным фактам прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку внес представления.

К настоящему времени основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороге на Некрасовском путепроводе в обоих направлениях движения выполнены, движение автомобильного транспорта проходит в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме