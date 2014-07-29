Учли критику: дополнительная техника брошена на ремонт Некрасовского путепровода

Количество техники, которая задействована в ремонтных работах на Некрасовском путепроводе, увеличено в два раза. Подрядной организации «Автобан-ДВ» также дано поручение ускорить темпы и оптимизировать работы по ремонту одной из главных городских магистралей. Планируется, что асфальтирование проезжей части мостового перехода будет завершено до 15 октября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу подрядчика и мэрии, поручив исправить ситуацию на Некрасовском путепроводе.

«Люди часами стоят в пробках, все полосы перерыты, кучи строительного мусора, щебня, но ни техники, ни должного количества людей нет. Чем вы занимались все лето?! Некрасовский путепровод – это “лицо” города, а вы так безграмотно отнеслись к его ремонту», – обратился к ответственным губернатор, потребовав оперативно предоставить согласованный со всеми посуточный график работ, от профильных руководителей – контролировать его исполнение непосредственно на месте.

Глава региона также объявил, что в случае если ситуация с нехваткой людей и техники не будет исправлена в ближайшие дни, руководство минтранса и администрации Владивостока будет наказано. Кроме того, подчеркнуто, что подрядчик, в случае срыва сроков ремонта, будет признан недобросовестным.

«Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. Но, к сожалению, полностью избежать дорожных заторов не представляется возможным. Это связано с технологической последовательностью работ: после снятия старого асфальтобетонного покрытия проводится обработка бетонных конструкций путепровода специальными составами, которые набирают прочность в течение 48 часов. В это время укладка асфальта не допускается. Поэтому днем работы приостанавливаются», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Минувшей ночью на объекте работали шесть самосвалов, три экскаватора и одна самоходная дорожная фреза. Были проведены работы по демонтажу порядка 700 квадратных метров поврежденного асфальтового покрытия, разобрано 200 метров бетонного покрытия предохранительной полосы с вывозом бетона.

В дневное время проводятся работы по устройству цоколей под барьерное ограждение и зачистке бетонных поверхностей, так как они не связаны с работой тяжелой строительной техники.

Специалисты городской администрации отмечают, что после завершения работ по асфальтированию проезжей части рабочие приступят к бетонированию краевых полос и монтажу барьерного ограждения.

На время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный.

С сегодняшнего дня движение автотранспорта по данному участку изменено.

«С 6 часов утра до 16 часов движение будет осуществляться по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня – с 16 часов до 6 часов утра, – движение будет открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]