Во Владивостоке приступили к капитальному ремонту Некрасовского путепровода

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке начали демонтировать старые бордюры и устанавливать дорожные знаки – подрядчик приступил к капитальному ремонту объекта. Затем рабочие начнут ремонт съездов и только потом заменят дорожное полотно на самом путепроводе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Владивостока со ссылкой на подрядчика, ремонт Некрасовского путепровода должен был стартовать 11 июня. Однако ни в четверг вечером, ни в пятницу утром горожане не заметили на участке ни одной единицы дорожной техники. Только в отдельных местах путепровода и в районе поворота к Камскому переулку были демонтированы бордюры.

Как объяснили в пресс-службе администрации Владивостока, сначала подрядчик должен установить знаки и демонтировать старые бордюрные камни, поставить новые и сделать тротуар. Только потом рабочие примутся за дорожное полотно – таков порядок работ по графику.

Причем сначала отремонтируют съезды в районе ТОВВМУ и Примводоканала, затем заменят асфальт на участке дороги от ТОВВМУ до стадиона «Строитель». Финальный этап реконструкции Некрасовского путепровода – комплексный ремонт самого мостового сооружения. Асфальтирование путепровода планируют завершить до конца сентября, после этого будет нанесена разметка и установлено барьерное ограждение. Согласно контракту, окончательно все работы подрядная организация должна завершить до 15 ноября.

Напомним, контракт на капитальный ремонт Некрасовского путепровода в первый раз разыгрывали ещё в марте, но на торги не было подано ни одной заявки. Повторный аукцион объявили почти через два месяца – из проекта были исключены некоторые работы, в результате чего стоимость контракта снизилась на 8%. В итоге ремонтом путепровода за 303 млн рублей будет заниматься ООО «Автобан ДВ» – эта компания выполняла в прошлом году работы по БКАД на Луговой, Нижнепортовой и Хабаровской – исполнение контракта было просрочено почти на полтора месяца, а тактильная плитка, уложенная на Хабаровской, уже развалилась.

Для объезда в ближайшие дни будет оборудован переезд в районе Нефтеветки, 4а. Движение до проспекта Острякова, 41 будет односторонним, на остальных участках – двусторонним. Направление одностороннего движения будет меняться от того, в каком направлении будут вестись ремонтные работы на Некрасовском путепроводе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]