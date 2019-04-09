Во Владивостоке откроют объездную дорогу на время ремонта Некрасовского путепровода

Дорогу "Нефтеветка - Кунгасный" откроют на время ремонта Некрасовского путепровода, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Движение по улице будет осуществляться в одностороннем направлении. Оно будет зависеть от того, в каком направлении ведется ремонт путепровода. Дорогу уже отсыпали и отгрейдировали.

«В ближайшие дни будет оборудован переезд в районе улицы Нефтеветка, 4а. Движение на участке от Нефтеветки, 4а до проспекта Острякова, 41 будет односторонним, на остальных участках – двухсторонним. Направление одностороннего движения будет меняться от того, в каком направлении будут вестись ремонтные работы на Некрасовском путепроводе. Автомобилисты Владивостока о начале работ и открытии альтернативного проезда будут предупреждены дополнительно», - рассказал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Напомним, ремонт одной из главных транспортных артерий во Владивостолке - Некрасовского путепровода - начнется в ближайшие дни. Точная дата будет названа на этой неделе. Подрядчику предстоит отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить систему ливневой канализации, заменить ограждение и провести ряд других работ.

Специалисты добавили, что полностью перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не будут. Работы будут вестись по полосам.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]