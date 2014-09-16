Некрасовский путепровод начали ремонтировать капитально

В столице Приморского края впервые за долгие годы начался комплексный ремонт главной транспортной артерии – Некрасовского путепровода, на участке от пересечения улицы Некрасовская и проспекта Красного Знамени до стадиона «Строитель». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, финансирование работ предусмотрели в рамках единой дальневосточной субсидии.

Как отметили в управлении дорог и благоустройства Владивостока, в настоящее время дорожники снимают старое асфальтовое покрытие на путепроводе и параллельно ремонтируют бетонные конструкции.

«Прежде чем заасфальтировать участок, необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению самих бетонных конструкций моста. Для этого сначала проводят гидроструйную очистку и очистку сжатым воздухом бетонных поверхностей, после этого выполняют мероприятия по гидроизоляции и покрытию конструкций защитными материалами. Эти технологические процессы являются неотъемлемой составляющей комплексного ремонта и занимают длительное время. Только после проведения всех этапов работ можно приступать к завершающей стадии – асфальтированию», – обозначили специалисты.

На сегодняшний день подрядная организация ведет ремонт в две смены. Днем в работах задействована бригада не менее чем из 10 человек, трех компрессоров, экскаваторов, самосвалов и средств малой механизации. Основные ремонтные работы проводятся в ночное время. Ночью количество людей и техники увеличивают, задействуя также дорожные фрезы, асфальтоукладчик, катки, трактор-щетку и гудронатор.

«Основные работы на путепроводе ведем в ночное время, чтобы не усугублять и без того плотное движение автотранспорта. Днем на участке, где снят асфальт, рабочих горожане могут не увидеть, так как здесь проводятся мероприятия по восстановлению бетонной части. Эти мероприятия ведем преимущественно ночью. В течение дня устаиваются нанесенные защитные материалы. Днем параллельно ведем работы на разделительной полосе. После завершения работ на путепроводе в сторону выезда из города аналогичные мероприятия будут проведены на противоположной стороне», – рассказали строители.

От остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» были проведены необходимые подготовительные работы, уложен выравнивающий слой дорожной одежды, подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций, уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Всего предстоит уложить новое покрытие почти на 78 тысячах квадратных метров, общая протяженность участка составляет 2 километра. Впереди – нанесение разметки, но к этим работам специалисты приступят после того, как будет полностью отремонтирован весь участок, включая сам путепровод», – уточнили в профильном управлении.

Один из участков моста уже асфальтируют, предварительно проведя ремонт бетонной части.

На время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой от мыса Кунгасный через улицу Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Напомним, что ремонт Некрасовского путепровода проводится благодаря полученным субсидиям от Минвостокразвития. Здесь не только отремонтируют проезжую часть, но и тротуары, восстановят разделительную полосу, установят ограждение и выполнят ряд других необходимых работ. Асфальт на проезжей части на всем ремонтируемом участке будет уложен в два слоя, верхним станет сверхпрочный слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]