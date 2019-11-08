Во Владивостоке мост на грани обрушения. Переправа связывала два густонаселенных района города. Забитая мусором канализация, отсутствие освещения и ограждений - жители каждый день вынуждены рисковать жизнью, а автомобилисты ехать через лес в объезд.

Эту переправу местные жители между собой называют «мостом-убийцей». Он связывает два района — Садгород и Спутник. Ежедневно здесь проходят сотни людей, машины уже и вовсе не ездят. А альтернативный путь - через пять километров.

Мостовая переправа сильно пострадала из-за летних тайфунов, но добили мост, по словам жителей Спутника и Садгорода, окончательно — большегрузы. Здесь постоянно курсировала тяжелая техника, перевозили строительные материалы. Были попытки даже своими силами восстановить эту переправу — но капитальный ремонт был не под силу местным жителям.

Раиса Полищук, жительница района Спутника: «Ливневки все забиты, они не чищены и всё идёт на этот бедный мост».

Аварийно-восстановительных работ местные не припомнят с заселения района. Как сообщили в администрации города, раньше мост никому не принадлежал. Потом его признали бесхозным, а сейчас...

«Мостовое сооружение на данном участке оформили в муниципальную собственность, подготовили все необходимые документы, в том числе и сметную документацию. Сейчас изыскиваются средства и планируется, что уже в этом году будет определен подрядчик, который и приступит к ремонту», - сообщили в Управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

С подобными ситуациями городские власти уже работали. Так в районе бухты Щитовая, проблемный мост оперативно перевели на городской баланс. Мэрия подготовила необходимые документы, выделила средства на ремонт, а сегодня строители уже доделывают финальную часть. Жители Спутника и Садгорода надеются, что их переправа станет следующей…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]