Почти 50 выездов совершили в 2021 году во Владивостоке общественные наблюдатели

Почти 50 совместных выездов на объекты строительства и благоустройства совершили в 2021 году специалисты администрации города и общественные наблюдатели. Итоги такой работы подвели накануне, 9 декабря, на встрече в мэрии. Ее провел глава города Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Встреча стала итоговой в рамках работы проектного комитета, который был образован весной этого года. Это совещательный орган в администрации, созданный для определения основных направлений развития города и обсуждения различных проблем.

О работе в уходящем году общественных наблюдателей отчиталась Анна Гаевская. Она рассказала, что в сентябре наблюдатели создали рабочую группу под названием «Дороги ВЛ» - для более оперативного обмена информацией.

«Первой точкой нашего внимания стали переходы возле школ, – рассказала она. – Например, зафиксировали разрушение повреждённого ограждения мостового перехода на Адмирала Юмашева. Нас услышали, заявка была отработана уже на следующий день. Не все сигналы, к сожалению, решаются так быстро, но ответы на свои запросы получаем оперативно».

Заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев отметил, что на основе сообщений наблюдателей во Владивостоке обследовали 37 пешеходных переходов. Все они вошли в перечень работ на следующий год.

«Также в 2022 году планируем оснастить 98 светофоров Владивостока «умным» оборудованием, – сообщил он. – Намерены пересмотреть вопрос нанесения дорожной разметки. Сейчас разметку наносим преимущественно краской, которая быстро стирается. В планах – увеличить количество адресов с разметкой из термопластика и холодного пластика, которые сохраняются на дороге 2-3 сезона».

Одной из главных тем обсуждения на встрече стала уборка снега в городе после непогоды 30 ноября.

«Многие люди прислушались к призыву властей и оставили свои машины, пересев на общественный транспорт, – сообщил один из наблюдателей. – Но в автобус в эти дни невозможно было сесть. Есть ли возможность увеличивать количество автобусов в дни непогоды?».

Константин Шестаков ответил, что существующими контрактами, на основе которых работают автотранспортные предприятия, такое увеличение, к сожалению, не предусмотрено.

«Но мы готовы обсудить ваше предложение и рассмотреть возможность внести такие поправки в новые контракты, которые будут подписываться летом 2022 года, – подчеркнул глава города. – Не исключено, что юридически прописать дополнительный выход автобусов в рамках режима ЧС можно. Обязательно обсудим со специалистами».

Также на встрече обсудили вопросы благоустройства скверов, строительства детских садов и школ, ремонта дорог на 2022 год.

«В 2021 году мы провели почти 50 совместных выездов на объекты, проведена большая работа, - обратился к общественным наблюдателям Константин Шестаков. - Благодаря вашим замечаниям и предложениям объекты региональных проектов становятся безопаснее и удобнее. Позвольте выразить благодарность за ваше активное участие в реализации проектов и весомый вклад в общее дело».

Планируется, что следующая встреча общественных наблюдателей и главы города состоится в двадцатых числах декабря. Тогда же будет определен и план совместной работы на 2022 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]