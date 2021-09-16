Взаимодействие общества и власти: Константин Шестаков встретился с общественными наблюдателями

Общественный контроль за реализацией национальных проектов – важная часть взаимодействия общества и власти. В этом году функцию «народного контролера» взял на себя 61 житель Владивостока. Совместно с представителями городской администрации они не только выезжают на объекты, но и принимают участие в заседаниях проектного комитета, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Очередное расширенное совещание, где специалисты профильных управлений мэрии рассказали о реконструкции дорог, благоустройстве общественных пространств, строительстве детских садов и реализации других мероприятий по национальным проектам, состоялось накануне, 15 сентября, под руководством главы Владивостока Константина Шестакова.

В первую очередь общественные наблюдатели обратили внимание на капитальный ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, на сегодняшний день основные работы по всем объектам завершены, ведется нанесение разметки, расстановка знаков и ограждений, устранение недостатков.

«В том числе проводится претензионная работа с подрядчиками по всем объектам. Для нас важно, чтобы были соблюдены все условия контракта», – отметил заместитель главы администрации, уточнив, что на этой неделе состоится очередной выезд на объекты с общественными наблюдателями.

В свою очередь «народные контролеры» поблагодарили специалистов за то, что к их мнению прислушиваются и оперативно устраняют выявленные недочеты.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» комплексный ремонт был выполнен на Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Адмирала Захарова, Посьетской и на одном участке улицы Ватутина.

Совместно с общественными наблюдателями работает Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа. Её руководитель Александр Жуков рассказал, что сейчас в городе продолжается строительство трех детских садов – на улице Крыгина, в микрорайонах Снеговая Падь и Патрокл. Завершить работы на этих объектов планируют до конца года.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на улице Глинки возводят жилой многоквартирный дом. Ведутся работы по подготовке к строительству еще четырех домов на Русской.

По последнему пункту у общественных наблюдателей возникли вопросы. А именно, будет ли предусмотрено на улице Русской строительство школ и детских садов.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, на сегодняшний день под эти социальные объекты уже определены земельные участки. Также прорабатывается вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас идет разработка проекта планировки территории под развитие улично-дорожной сети. Профильными службами рассматривается несколько проектов, среди которых – изменение схемы движения в районе выезда с улицы Русской на проспект 100-летия Владивостока», – подчеркнул глава города.

Затем с общественными наблюдателями обсудили вопросы благоустройства общественных территорий. Начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко рассказала, что в начале сентября во Владивостоке были открыты видовая площадка на сопке Бурачка и общественная территория в районе Тунгусской, 69.

«Почти завершены работы по благоустройству Матросского сквера, близится к завершению создание пешеходной тропы «Берег здоровья» в районе Второй Речки. Продолжается благоустройство набережной на улице Татарской и сквера Комсомольцев», – отметила Наталья Руденко.

В завершении встречи Константин Шестаков обратился к общественным наблюдателям с предложением создать еще одну рабочую группу, с помощью которой горожане смогли бы доносить до специалистов информацию по вопросам дорожной инфраструктуры. Как пример - сообщать об отсутствии пешеходных переходов и другой дорожной разметки.

Напомним, что первые общественные наблюдатели появились в Приморье в 2019 году. Создание такого социального института инициировало правительство края. Тогда были отобраны 44 активных жителя региона, которые затем оценивали ход работ на 129 объектах – вместе с представителями власти они смотрели за ремонтом спортивных залов в сельских школах, благоустройством общественных пространств, реконструкцией дорог, строительством детских садов, спортивных площадок и других социально значимых объектов.

В 2020 году за реализацией нацпроектов в муниципалитетах края следили уже 135 наблюдателей – расширился не только фронт работ, но и география проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]