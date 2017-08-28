Общественные наблюдатели оценили качество ремонта улиц Владивостока

В Приморье общественные наблюдатели участвуют в реализации национальных проектов, призванных повысить уровень жизни населения. Одна из сфер, взятых ими на контроль, – дорожное хозяйство, сообщают «Вести:Приморье». Первые оценки выполненным работам уже даны.

Уже второй год в крае реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках «майского» Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В прошлом году благодаря этому введены в эксплуатацию и отремонтированы 22 километра дорог регионального значения, 74 километра дорог Владивостокской агломерации. В нормативное состояние приведено 46,7% региональных автодорог, 63% дорог агломерации. Установлен 31 комплекс фотовидеофиксации на дорогах края, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Среди отремонтированных объектов – улицы Кирова и Енисейская столице края. По нацпроекту здесь обустроили проезжую часть и облагородили пешеходную зону.

Насколько качественно подрядчиком были выполнены работы, проинспектировал местный житель Роман Курлов – он прошел отбор в общественные наблюдатели в прошлом году. Этой весной он также вышел на объект, чтобы проверить его сохранность. Задача «народного контролера» – оценить дороги с точки зрения обычного жителя. Удобно ли пройти, не слишком ли высокие бордюры, правильно ли уложена тактильная плитка. Нарекания возникли только к разметке – проверку временем она не прошла.

«Была благоустроена прилегающая территория. Земля подсыпана, подняты на уровень асфальтового покрытия канализационные, ливневые колодцы. Все аккуратно, красиво. Что касается разметки – если это федеральный проект, то мне кажется должна быть более качественная краска, чтобы держалась дольше», – отметил он.

Как отметил руководитель агентства проектного управления Приморья Николай Стецко, всего в этом году в Приморье за реализацией нацпроектов будут следить более 180 человек. Так, по нацпроекту «БКАД» «народным контролерам» предлагают проверить ход ремонта улиц в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации.

Всего же в 2020 году на территории края отремонтируют более 83 километров дорог, из них около 39 километров дорог регионального значения. Работы на 39 объектах из 56 уже ведутся.

Отметим, по мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, проект «Общественные наблюдатели» стал одной из лучших практик края.

«Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень действенная мера – “народный контроль” за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», – подчеркнула она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]