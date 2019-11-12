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Дорогу в Находке ремонтируют по нацпроекту «БКАД»

Дорогу в Находке ремонтируют по нацпроекту «БКАД»

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Продолжается ремонт почти четырехкилометрового участка автомобильной дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Данный объект вошел в план мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, подрядчиком полностью выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, началось асфальтирование.  

Также продолжается ремонт участка дороги с 153 по 160 километры дороги Артем–Находка–порт Восточный.

«Полностью восстановлены кюветы, сейчас специалисты укладывают водопропускные трубы», – уточнили в ведомстве.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.

Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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