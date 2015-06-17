Объявлены сроки завершения ремонта дороги Раздольное - Хасан

Асфальтирование автомобильной дороги Раздольное–Хасан завершат в ноябре. Всего будет отремонтировано 7,5 километров этой трассы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сооьбщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в настоящее время специалисты Примавтодора приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. За несколько дней было уложено более 1 тысячи тонн.

«Работы на этой дороге начали в конце прошлого года. Из-за затянувшихся закупочных процессов не удалось завершить весь объем работ до холодов. В этом году мы продолжили – в ноябре дорогу сдадим полностью», – отмечают в АО «Примавтодор».

После укладки верхнего слоя асфальта рабочим предстоит нанести разметку, установить барьерное ограждение, провести устройство обочин, установить дорожные знаки. Отметим, что дорогу во время ремонта укрепили, теперь она выдержит нагрузку современного большегрузного транспорта.

Напомним, региональным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено достичь к концу 2024 года значительного улучшения по сравнению с 2017 годом следующих показателей:

– не менее чем до 50% увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

– на 10% снизить долю автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

– в два раза снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети;

– довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]