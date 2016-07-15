Асфальт укладывают на подъезде к аэропорту Владивостока

Дорожники приступили к асфальтированию участка автотрассы, ведущей в аэропорт Владивостока. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, на участке дороги с 6 по 7 километры у развязки на старый аэропорт техника и рабочие зашли несколько дней назад. С помощью фрезы сняли старый слой асфальта, подготавливая дорожное полотно к асфальтированию, а также устранили «пучины» на проезжей части. В субботу, 18 апреля, дорожники приступили к укладке первого слоя асфальта.

«Работает более 10 единиц техники, мы отремонтируем километр дороги в обе стороны движения, установим новые знаки и нанесем разметку», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Он призвал водителей учитывать при движении в эту сторону – из-за ремонта при подъезде к участку работ затруднен проезд автомашин.

«Асфальтируем днем, потому что пока ночью температура в этом районе опускается до 5 градусов, и может отразиться на качестве работ, как только температурный фон позволит работать ночью без ограничений – перейдем полностью на ночную смену. Пока что ночью производим фрезерование», – пояснил главный инженер компании.

Также бригады компании сейчас работают по нацпроекту на дороге к бухте Шамора, при подъезде к Тавричанке в Надеждинском районе.

Отметим, что в этом году вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитета.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В этом году в крае отремонтируют более 83 километров дорог, из них более 40 километров дорог регионального значения, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней направлено более 1,7 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]