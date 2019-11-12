Новости Общество Экономика
Сегодня, 13:46

Завершает ремонт дорог в Приморье по нацпроекту БКАД

Завершает ремонт дорог в Приморье по нацпроекту БКАД

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

В Приморском крае в заключительную стадию вошел ремонт региональных дорог, выполняемый по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, общее исполнение ремонтных работ по нацпроекту приближается к 50%. На региональных дорогах эта цифра составляет примерно 70%.

«Сейчас подрядчики продолжают ремонт на трассе Артем–Находка, Артем–Владивосток, на подъезде к Тавричанке, Угольной», – уточнили в ведомстве.

По словам главного инженера АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, в минувшие выходные дорожники закончили укладку верхнего слоя асфальта между Штыково и Шкотово, продолжают асфальтировать и на трассе Артем–Владивосток, завершили нанесение разметки на дороге к Тавричанке.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме