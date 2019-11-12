Завершает ремонт дорог в Приморье по нацпроекту БКАД

В Приморском крае в заключительную стадию вошел ремонт региональных дорог, выполняемый по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, общее исполнение ремонтных работ по нацпроекту приближается к 50%. На региональных дорогах эта цифра составляет примерно 70%.

«Сейчас подрядчики продолжают ремонт на трассе Артем–Находка, Артем–Владивосток, на подъезде к Тавричанке, Угольной», – уточнили в ведомстве.

По словам главного инженера АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, в минувшие выходные дорожники закончили укладку верхнего слоя асфальта между Штыково и Шкотово, продолжают асфальтировать и на трассе Артем–Владивосток, завершили нанесение разметки на дороге к Тавричанке.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]