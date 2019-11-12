Дорога в аэропорт: ремонт одного из участков завершен

Подрядчики завершили ремонт участка дороги, ведущей в аэропорт Владивостока, сообщают «Вести:Приморье». Это первый объект, который отремонтирован в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы велись на участке трассы с 6-го по 7-й километры. Дорожники ликвидировали пучины, уложили асфальт, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Всего уложено более 3 500 тонн асфальта, это объем почти в 180 самосвалов, нанесено 750 квадратных метров разметки из холодного пластика, установлено 14 новых знаков», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Сейчас активно идет ремонт дороги на Тавричанку, трассы Артем–Находка в районе Штыково, на Угольной, а также улиц во Владивостоке, Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.

Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]