Одну из дорог в Приморье закончат ремонтировать раньше срока на два месяца

Шестикилометровый участок дороги к селу Тавричанка в Надеждинском районе Приморья закончат ремонтировать уже в июле – на два месяца раньше срока, предусмотренного контрактом, сообщают «Вести:Приморье». Первый объект – дорогу к аэропорту Владивостока, отремонтированный по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», строители закончили месяц назад, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Данная дорога давно требовала ремонта, вызывая нарекания жителей. В прошлом году здесь по национальному проекту отремонтировали два километра, в этом году – сделают еще шесть. Сейчас подрядчик почти завершил укладку асфальта, работы ведутся на последнем участке. Всего замене подлежат 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

«Объем работ значительный. Экскаватором снимали “уставший” грунт, который не мог держать асфальт, на его место засыпали “скальник”, трамбовали катками, отсыпали щебнем. Затем клали три слоя асфальта – выравнивающий, нижний и верхний. Также предстоит сделать обочины, установить знаки, оборудовать остановки, на отдельных участках смонтировать леерное ограждение», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Несмотря на такой объем ремонта, дорожники идут со значительным опережением графика, планируя завершить все работы уже в этом месяце.

Одним из главных требований, предъявляемых к подрядчику, является качество ремонта. Как подчеркнул Иван Зайченко, контроль за этим осуществляется еще с момента поставки на базу стройматериалов, а затем – на всех этапах работ: производство асфальта, его укладка.

Есть и специальное оборудование для этих целей. В том числе последняя модель керноотборника, пока единственного в Приморье, предназначенного для отбора образцов асфальтобетона и измерения толщины слоя.

На страже качества ремонта дорог стоят и специалисты краевого учреждения «Примуправтодор».

«Работы проверяются поэтапно. Начиная с того, как подрядчик выкопал котлован для ликвидации пучин. Затем даем одобрение на следующий этап – засыпку скальных пород. Каждый вид работ разрешается после одобрения предыдущего», – пояснил заместитель начальника отдела контроля и приемки работ КГКУ «Примуправтодор» Илья Матюшко.

Он добавил, что после проверки учреждением качества работ на участке дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово подрядчику пришлось срезать почти два километра поверхностного слоя асфальта и уложить новый. Сейчас специалисты учреждения проверяют отремонтированный участок, по результатам составят акт и примут решение, считать ли данные работы качественными и устранены ли дефекты.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.

Вместе с представителями власти контролируют ход работ на объектах и дают свои предложения общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]