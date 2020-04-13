Ремонт краевых дорог по нацпроекту стартовал в Приморье

Подрядчики приступили к ремонту участков дорог регионального значения в Приморском крае по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Полномасштабные работы на приморских дорогах развернутся к середине апреля, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В настоящее время ремонт ведется на дорогах Шкотово–Партизанск, Шкотово–Ивановка–Реттиховка, Суражевка–Кролевец.

«Занимаемся фрезеровкой старого слоя асфальта, выбираем грунтовые пучины, делаем отсыпку», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, добавив, что к работам приступили сразу, как позволила погода.

Большой объем земляных работ предстоит на дороге к Суражевке – требуется капитальная замена «уставшего» грунта. Однако самым сложным участком из-за интенсивности движения дорожники называют трассу Шкотово–Партизанск, с 0 по 12 километры. Водителям следует быть внимательными на этих участках дорог и обращать внимание на предупреждающие знаки.

По словам Ивана Зайченко, к работам по нацпроекту компания подготовилась основательно – закуплено 150 тысяч тонн щебня, шесть тысяч тонн битума, парк техники пополнился четырьмя самосвалами, двумя катками, топливозаправщиком и экскаватором. Продолжается набор специалистов различных строительных специальностей – сварщиков, водителей, электриков, монтажников.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отмечают, что ремонт дорог по нацпроекту начался и на других объектах. Сейчас подрядчики работают на участке трассы Раздольное–Хасан, на нескольких улицах Артема. Полномасштабный ремонт на объектах «БКД» начнется ближе к середине апреля.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 километров дорог. Планируется, что общая протяженность участков дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году, составит 98,1 километра – на 13 километров больше, чем в 2020-м.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]