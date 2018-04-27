Новости Экономика
Сегодня, 15:32

Озвучены сроки сдачи дороги Суражевка - Кролевец в Приморье

Озвучены сроки сдачи дороги Суражевка - Кролевец в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Дорога Суражевка - Кролевец должна быть сдана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к 14 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 

По словам главного инженера АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, ремонт земляного полотна на дороге Суражевка - Кролевец выполнен на 50%.

«Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники, четыре автосамосвала, 20 человек. Ликвидируем пучинообразования, делаем устройство щебеночного основания, кюветов, нижнего слоя покрытия», – отметил Зайченко.

Также к ремонту дороги подключилось АО «Примавтодор».

Сейчас на дорогу легла дополнительная нагрузка из-за аварийного путепровода в районе Артемовской ГРЭС. Поэтому необходимо ускорить работы.

«За месяц дорога должна быть сделана. 14 июня готовую трассу нужно запустить», – обозначил глава Приморья.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме