Озвучены сроки сдачи дороги Суражевка - Кролевец в Приморье

Дорога Суражевка - Кролевец должна быть сдана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к 14 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам главного инженера АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, ремонт земляного полотна на дороге Суражевка - Кролевец выполнен на 50%.

«Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники, четыре автосамосвала, 20 человек. Ликвидируем пучинообразования, делаем устройство щебеночного основания, кюветов, нижнего слоя покрытия», – отметил Зайченко.

Также к ремонту дороги подключилось АО «Примавтодор».

Сейчас на дорогу легла дополнительная нагрузка из-за аварийного путепровода в районе Артемовской ГРЭС. Поэтому необходимо ускорить работы.

«За месяц дорога должна быть сделана. 14 июня готовую трассу нужно запустить», – обозначил глава Приморья.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]