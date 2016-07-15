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Ремонт дороги Осиновка–Рудная Пристань начался в Приморье

Ремонт дороги Осиновка–Рудная Пристань начался в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Филиал «Примавтодора» приступил к ремонту участка дороги Осиновка–Рудная Пристань со 106 по 110 километры. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сейчас дорожные рабочие и механизаторы филиала фрезеруют старый слой асфальтобетона, устанавливают временные дорожные знаки. Проектом предусмотрены - замена грунта в земляном полотне, устройство нового основания дорожной одежды и двух слоев асфальтобетонного покрытия, замена барьерного ограждения и шести остановочных павильонов. Также специалисты отремонтируют и переустроят водопропускные трубы, восстановят обочины.

«Работы идут в графике, планируем завершить их к началу сентября. Сейчас на участке выполняется реверсивное дорожное движение, установлены соответствующие дорожные знаки», – отметил главный инженер филиала Арсеньевский Сергей Осьмушко.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 километров дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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