Масштабный ремонт автодороги Артем – Находка – Порт Восточный продолжается

Дорожники продолжают масштабный ремонт автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. Работы ведутся на нескольких участках, всего отремонтируют 47 километров трассы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, закончена укладка асфальтобетонного покрытия на участках перед Большим Камнем (65-67 километры), между Большим Камнем и Фокино (70-83, 86-89 километры) и между Фокино и Домашлино (92-95 километры).

«Общая протяженность заасфальтированных участков составила 20,5 километра. Сейчас там продолжаются работы по досыпке и обустройству обочин», – уточнили в ведомстве.

Продолжается ремонт на участках между Фокино и Домашлино (96-97, 98-100 километры) и между Домашлино и Новолитовском (106-107, 108-109, 116-125 километры) общей длиной 12,7 километра. Здесь уложен нижний слой асфальтобетона, продолжаются работы по устройству покрытий.

На участках между Домашлино и Душкино (100-106, 111-116 километры) общей протяженностью 9,1 километра уложен дополнительный слой основания дорожной «одежды» из щебеночно-песчаной смеси.

По словам специалистов, на участках от Большого Камня до Домашлино планируется полностью завершить ремонт до 1 августа, до 30 сентября специалисты приведут в порядок дорогу от Домашлино до Новолитовска.

«После строители приступят к нанесению разметки, установке дорожного ограждения и знаков», – добавили в региональном минтрансе.

В сентябре планируется начать ремонт участка от Новолитовска до Находки, с завершением к августу 2021 года. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в бюджет края.

Специалисты отмечают, что выполнение такого большого объема работ не может не вызывать затруднений в движении машин, несмотря на то, что на участке дороги между Штыково и Шкотово для минимизации задержек транспорта принято решение в выходные дни работы производить только в ночное время.

«Однако в будние дни того, чтобы завершить ремонт во второй половине августа, работы будут вестись круглосуточно», – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что данный участок дороги ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]