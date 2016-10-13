Начался ремонт находкинской трассы в районе Петровки

Комплексный ремонт участков дороги Артем–Находка–Порт Восточный начат в районе села Петровка. Рабочие заменят основание дороги, что позволит ей выдерживать нагрузку современного транспорта.

Как сообщили в администрации Приморского края, подрядчиком выступает компания ООО «Трансстроймеханизация». До августа следующего года планируется отремонтировать более 25 километров находкинской трассы. На данный момент на участке в районе села Петровка рабочие устраняют деформации, повреждения покрытия автодороги, ликвидируют пучинообразования. В октябре дорожники приступят к устройству основания. "Благодаря комплексному ремонту дорога сможет вынести нагрузку современного транспорта", – отметили специалисты.

Как отметили в администрации края, по заключенному контракту до августа следующего года ремонт проведут на четырех участках трассы от Романовки до Царевки. Также в этом году департамент заключит еще два контракта на ремонт дороги Артем–Находка–Порт Восточный. В ходе второго этапа, который начнется в октябре 2019 года, отремонтируют 22,8 километра дороги на участке дороги после поселка Фокино. На третьем этапе отремонтируют еще 18,5 километра на двух участках со 125 по 145 километры. Работы должны начаться в ноябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]