Новости Экономика
Сегодня, 16:57

Участок трассы на Находку асфальтируют в Приморье

Участок трассы на Находку асфальтируют в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Дорожники укладывают асфальт на 92-м километре трассы Артем–Находка в районе Фокино. Водителям следует быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время специалисты компании-подрядчика – АО «СпецСУ» укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия из крупнозернистый смеси. После этого строители приступят к укладке второго слоя. Работы планируется завершить на выходных. Данный участок дороги протяженностью полкилометра – подходы к строящимся мостам.

«В этом году погода позволила начать ремонт уже в начале апреля, запустить асфальтобетонный завод. Помимо этой дороги асфальтируем и другие участки», – добавили в компании. 

Идет ремонт и на других участках «находкинской» трассы. В частности, ООО «Трансстроймеханизация» укрепляет дорожное полотно на въезде в Находку, снимает фрезой старый слой асфальта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме