Участок трассы на Находку асфальтируют в Приморье

Дорожники укладывают асфальт на 92-м километре трассы Артем–Находка в районе Фокино. Водителям следует быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время специалисты компании-подрядчика – АО «СпецСУ» укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия из крупнозернистый смеси. После этого строители приступят к укладке второго слоя. Работы планируется завершить на выходных. Данный участок дороги протяженностью полкилометра – подходы к строящимся мостам.

«В этом году погода позволила начать ремонт уже в начале апреля, запустить асфальтобетонный завод. Помимо этой дороги асфальтируем и другие участки», – добавили в компании.

Идет ремонт и на других участках «находкинской» трассы. В частности, ООО «Трансстроймеханизация» укрепляет дорожное полотно на въезде в Находку, снимает фрезой старый слой асфальта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]