Временный мост в Фокино открыт для движения

Строители АО «СПЕЦСУ» завершили сооружение метрового временного моста на 89-м километре трассы Артем–Находка в Фокино. Движение открыто для всех видов транспорта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, объезд аварийного моста дорожники построили за 12 дней. За это время специалисты компании сделали две эстакады над теплотрассой, временный железобетонный мост, 200-метровую насыпь.

Следующим этапом будет возведение уже капитальных мостов на месте пришедших в негодность. В частности, начать строительство сооружений на 86 и 89 километрах трассы планируется уже в начале лета этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]