Строительство сразу нескольких мостов ведется в Приморье

Строительство сразу нескольких мостов ведется в Приморском крае. До конца года планируется начать сооружение еще не менее семи мостовых переходов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Сейчас мостостроители АО «СПЕЦСУ» бурят скважины под опоры моста и планируют земельное полотно на мосту через реку Тихая в Анучинском муниципальном округе, в Большом Камне на сооружении через реку Сахарная монтируют балки, собирают каркасы строения, готовятся к омоноличиванию.

«Приступили к выносу сетей на месте аварийного моста на 89-м километре трассы Артем–Находка в районе Фокино, уже сделаны технологические проколы для прокладки инженерных коммуникаций», – рассказал главный инженер компании Иван Зайченко.

Как прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшее время начнется строительство моста через реку Раковка в Уссурийском городском округе и через реку Осиновка на 5-м километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань.

«На этих объектах уже определены подрядчики, после согласования всех необходимых документов они начнут работы», – уточнили в ведомстве.

Также завершаются конкурсные процедуры по отбору подрядной организации по строительству моста на 91-м километре трассы Артем–Находка. Здесь, по словам специалистов, до конца года должна начаться реконструкция еще нескольких мостов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]