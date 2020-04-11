11 мостов построят в Приморье до конца 2021 года

В 2021 году в Приморском крае завершится строительство 11 мостовых переходов общей протяженностью более семи километров. Всего в 2020 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья заключило контракты на сооружение 15 мостов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отмечают в региональном минтрансе, стройка началась на большинстве объектов. Наиболее интенсивные работы идут на шести мостах трассы до Находки – на 86, 89, 91, 95, 96 и 99 километрах.

«На 86 и 89 километрах бурим скважины под опоры будущих мостов, на 91-м на этой неделе заканчиваем объезд и приступаем к сносу старого моста, на 95-м завершаем обустройство объездов, на 96-м приступили к демонтажу старых конструкций, готовимся к работам на 99 мосту», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Также компания строит мост через реку Тихая в Анучинском муниципальном округе – забетонированы опоры, завозятся балки для будущего сооружения. Сдача сооружения запланирована на этот год.

Главный инженер добавил, что до конца января начнется и строительство мостового перехода через реку Соколовка Лазовского округа – сейчас формируется бригада, готовится техника.

В 2021 году откроют для пешеходов и виадук на «аэропортовской» трассе во Владивостоке.

Новый мост возведут и через реку Осиновка в Михайловском районе. Уже полностью демонтирована аварийная конструкция, залита опалубка под монолитные насадки, завершено устройство защитной дамбы, устройство опоры №1 и №5, ведется прогрев бетона на опоре №3, изготовлено 28 балок пролетного строения длиной 21 метр каждая

«Все работы ведутся в графике», – уточнили в АО «Примавтодор».

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в январе начнутся работы на мосту через реку Арзамазовка на 318-м километре автомобильной дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Сейчас завершается документальное оформление временного отвода, порубочный билет.

«В конце февраля также стартует строительство моста через реку Зеркальная на 402-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. В настоящее время подрядчик ожидает поставку конструкций для временного объездного моста, комплектует бригаду», – уточнили в ведомстве.

В 2022 году новые мосты пересекут реки Арзамазовка, Водопадная, Зеркальная, Партизанская на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]