Строительство 72-метрового железобетонного моста начинается в Анучинском районе

Приморские дорожники приступают к сооружению 72-метрового железобетонного мостового перехода через реку Тихая в Анучинском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сейчас мостостроители на месте обустраивают городок, завозят технику, готовят площадку и подъездные пути, приступают к земляным работам.

«Непосредственно перед возведением самого моста предстоит перенести ЛЭП, расположенную в зоне работ», – пояснил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

По словам главного инженера компании, это будет трехпролетный 72-метровый мост на четырех опорах. Завершат строительство сооружения в следующем году.

Как отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в сентябре также начнется реконструкция моста на 89-м километре дороги Артем–Находка в районе Фокино, сооружение моста через реку Раковка в Уссурийском городском округе. Еще по ряду объектов сейчас идут конкурсные процедуры.

Всего до конца года в регионе начнется строительство не менее 10 мостов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]