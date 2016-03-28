Началось строительство моста в районе села Екатериновка

Строители приступили к забивке первых свай для строительства временного мостового перехода через реку Партизанская. После этого начнется возведение капитального сооружения – на замену аварийному, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, новый мост протяженностью 300 метров появится на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в районе села Екатериновка Партизанского района.

Строительство перехода ведет филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор». На данный момент отсыпана и установлена площадка под строительный городок, где уже проживают более 50 человек. В четверг, 4 марта, они приступили к забивке первых свай для временного моста.

«На данный момент ограничений движения на участке нет. Строительство ведем в несколько этапов. Возводим временный переезд, пускаем движение по временной схеме, сносим старый мост и возводим новый. Все работы должны завершить в декабре 2022 года», – обозначил директор филиала «Мостостроительный» Александр Якубенко.

В минтрансе региона добавили, что в 2021 году будет реконструировано 13 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем–Находка–Порт Восточный, мосты через реку Осиновка, через реку Соколовка в Преображении, через реку Тихая в Анучинском округе и четыре моста по дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово.

«Строительство ведется на всех объектах. Половина из них должны быть сданы в этом году», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]