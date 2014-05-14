Защитную дамбу возводят на месте строительства моста через Осиновку

В Михайловском районе АО «Примавтодор» продолжает возведение мостового перехода через реку Осиновка. Срок сдачи объекта – конец июля 2021 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, на данный момент полностью демонтирован аварийный мост, подготовлены площадки для забивки свай, залита опалубка под монолитные насадки. Параллельно строители сооружают защитную дамбу. Сегодня на объекте задействовано около 20 человек.

«Уже погрузили трубы на опорах номер 2,3,4 до проектной отметки – это примерно 16 метров, продолжаем их наращивать. Параллельно завозим буровую для выемки грунта», – рассказал директор филиала «Мостостроительный» Александр Якубенко.

Отметим, что АО «Примавтодор» строит мостовые переходы из материалов, изготавливаемых на своей базе. Компании не приходится тратить ресурсы на поиск подрядчика и доставку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]