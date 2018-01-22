Строительство моста через реку Шкотовка продолжается в Приморье

Филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор» продолжает работы по строительству моста на трассе Владивосток–Находка–Порт Восточный через реку Шкотовка. Движение по нему транспорта будет осуществляться без ограничений по весу. Сдача объекта запланирована на 2021 год.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, мостовой переход расположен на строящейся дороге в районе Шкотово. Сложность строительства заключается в том, что объект находится рядом с морем – местность заболоченная и рабочим приходится выполнять ряд работ вручную, так как техника не может подъехать.

«Но объект будет сдан, как и планировалось, в 2021 году», – подчеркнул главный инженер филиала Иван Сидоренко.

К настоящему времени специалисты Примавтодора завершили работы по укладке защитного слоя гидроизоляции, которая поможет защитить бетонные балки от попадания влаги.

«Толщина этого слоя составляет 4-5 сантиметров. Уже на него уложим асфальтобетон», – рассказал Иван Сидоренко.

Отметим, что длина моста – 198 метров. Движение по нему будет осуществляться по двум полосам и без ограничения по весу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]