Реконструкция мостов продолжается в Приморье

Продолжается реконструкция мостов в Партизанском и Ольгинском районах Приморья. Всего с начала года в регионе запущено движение по пяти новым мостам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, мостовой переход через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово ведет АО «Примавтодор». Его протяженность составит более 260 метров. Сейчас строители укладывают асфальтобетон к подходам сооружения, монтируют плиты на самом мосту.

«Реконструкция ведется в несколько этапов. Возводим временный переезд, перепускаем движение, демонтируем старый мост и возводим новый. Работы должны завершиться в декабре 2022 года», – пояснили на предприятии

Еще один мост через реку Арзамасовка возле поселка Пермское Ольгинского района возводит ООО «Приморская строительная компания». Объект также будет сдан в декабре 2022 года. Работы на мосту идут круглосуточно – специалисты отсыпали площадки, провели буровые работы, возвели восемь железобетонных опор, перевезли все металлоконструкции моста. Сегодня уже ведется сборка пролетных строений.

«Мост будет металлическим, его длина составит 277 метров. Части моста изготовлены на заводе “Курганстальмост“, все они доставлены на стройплощадку», – добавили в компании.

Помимо этих мостов в Приморье, сообщают в минтрансе, сооружаются еще пять, которые будут сданы в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]