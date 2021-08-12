Мост через реку Водопадная в Партизанском районе будет готов в декабре

Новый мост через реку Водопадная около поселка Николаевка Партизанского района планируется сдать в декабре – уже готовы опоры перехода, идет реконструкция подходов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Большая часть возводимого с нуля сооружения уже готова. Подрядчик сообщил губернатору Приморья Олегу Кожемяко, что опоры сделаны полностью, один металлический пролет уже поднят на опоры, а второй – находится в стадии сборки. Параллельно с этим продолжается реконструкция подходов к мосту. Помимо основной дороги здесь будут оборудованы тротуары для пешеходов и два светофора.

Завершить все работы строители обещают в декабре.

«На реке Водопадная строительство ведет компания “ВСК”, она работает в графике», – отметил по итогам осмотра Губернатор.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в настоящее время также возводятся мосты через реки Зеркальная, Партизанская, на «находкинской» трассе и другие. Большая часть из них будет сдана в этом году. Работа по строительству таких объектов дорожной инфраструктуры будет продолжена.

«В следующем году необходимо сохранить эти темпы. Компании сейчас уже отработали все технологии, есть строительные решения, которые позволяют гораздо быстрее сооружать мосты. Будем и дальше совершенствовать практику применения современных технологий при возведении мостов, чтобы увеличивать объемы строительства», – обозначил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]