Олег Кожемяко проверил ход строительства дороги после жалоб приморцев

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на месте строительства моста через реку Артемовка в Шкотовском районе и проверил ход ремонта автомобильной дороги Артем–Находка в четверг, 2 июля, сообщают «Вести:Приморье». Сдача моста запланирована на конец июля этого года.

Накануне подрядчик завершил асфальтирование подъездов к мосту. Сейчас строители занимаются устройством гидроизоляции на самом сооружении и отсыпкой обочин на подъезде к нему, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Строительство идет в графике. На объекте работают 10 единиц техники и 20 человек, дожди немного задержали, но отставание мы нагнали», – доложил Губернатору главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Олег Кожемяко подчеркнул, что мост через реку Артемовка по плану должен быть сдан в конце июля.

«Мост будет с освещением и гораздо шире и длиннее на 50 метров. Прошедший ливень показал, что он справляется со сбросом воды из местного водохранилища. Надеюсь, мост будет прочным и прослужит долго», – обозначил глава Приморья.

Губернатор добавил, что есть поручение Президента РФ Владимира Путина о направлении денежных средств на строительство и ремонт мостов в регионах.

«Каждый год мы будем строить от семи до 10 таких мостов. Важно, что в этом вопросе нас поддерживал Минтранс России. В ближайшее время приступим к конкурсным процедурам по Осиновскому мосту, через реку Соколовка», – заявил Олег Кожемяко.

Также глава региона проверил, как идет ремонт аварийных участков дороги Артем–Находка. Здесь строители убирают пучины грунта, заново делая «дорожную одежду». Губернатор отметил высокое качество работ.

«В трехслойном покрытии сделано 15 километров, двухслойном – 12 километров. До конца сентября будет сделано почти 50 километров дороги, включая мосты в трехслойном покрытии. Это будет надежная, качественная дорога», – подчеркнул глава Приморья.

Он добавил, что в этом году есть возможность начать третий этап ремонта дороги. Начнется он с Находки.

«Первые участки – с 65 километра по 100-й, второй этап – с 100 по 125-й километр. Мы сейчас вносим изменения в бюджет, есть время начать в этом году делать третий этап до 146 километра. Компания “Трансстроймеханизация” планирует начать его с Находки», – обозначил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]