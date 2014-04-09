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Строительство моста через реку Соколовка в Лазовском районе начнут в 2020 году

Строительство моста через реку Соколовка в Лазовском районе начнут в 2020 году

Фото: Администрация Приморского края

В поселке Преображение Лазовского района построят мост через реку Соколовка и отремонтируют дороги. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках поездки в муниципалитет в среду, 21 августа.

Сейчас через реку Соколовка возведен временный мост. Глава региона подчеркнул, что в декабре будет завершено проектирование нового моста, а в 2020-м начнется его строительство.

Как сообщили в администрации края, в краевом бюджете на строительство капитального сооружения заложено почти 350 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирована трасса Киевка–Преображение.

Кроме того, в планах на текущий год - выполнить работы по укладке верхнего слоя асфальта на 120-127 километрах автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Лазовском районе.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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