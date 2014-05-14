В Приморье устанавливают опоры моста через реку Арзамазовку

Дорожники начали бурить скважины под опоры моста через реку Арзамазовка в Ольгинском районе. Новое сооружение будет сдано в декабре 2022 года.

Строительство моста в районе поселка Пермское Ольгинского района ведет ООО «Приморская строительная компания». На объекте задействовано 25 рабочих, 15 единиц техники. Специалисты начали подготоку к установке опор моста.

«Заполнены уже две скважины, готовятся еще четыре. Стройка идет в соответствии с графиком», – обозначил главный инженер компании-подрядчика Станислав Карпенко.

Как отмечают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, мост будет металлическим, протяженностью 277 метров. Конструкции для него уже заказаны на заводе “Курганстальмост” и в ближайшее время прибудут в Приморский край. После постройки нового моста рабочие демонтируют старый.

Всего в Приморском крае дорожники возводят 14 мостовых переходов, половина из которых будет сдана к осени этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]