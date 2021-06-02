Специалисты устанавливают опоры моста через реку Арзамазовку

Железобетонные опоры для моста через реку Арзамазовку устанавливают мостостроители в Ольгинском районе Приморского края. Завершить строительство сооружения планируется до декабря 2022 года.

Пока движение транспорта на этом участке автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово осуществляется по старому мосту, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В настоящее время специалисты ООО «Приморская строительная компания» устанавливают железобетонные опоры.

«В одной опоре – три столба. Диаметр столба составляет в подземной части – 1,5 метра. Глубина скважин достигает 20 метров. Объем работ большой, но справляемся, стройка идет в графике. На объекте задействовано 25 рабочих, 15 единиц строительной техники», – рассказал главный инженер ООО «Приморская строительная компания» Станислав Карпенко, добавив, что завершить строительство планируется до декабря 2022 года.

Параллельно специалисты монтируют ригели – бетонные конструкции, на которые будут опираться сами металлические балки. Их вес в сборе составляет примерно 8,5 тонн.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, всего сейчас в регионе строятся 14 мостов, половина из которых будет сдана уже в этом году

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]