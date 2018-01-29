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В Приморье началась реконструкция моста через реку Арзамасовку

В Приморье началась реконструкция моста через реку Арзамасовку

Источник фото: "Примавтодор"

На автомобильной дороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в районе села Пермское, строители приступили к реконструкции моста. Ранее завершились все подготовительные работы. Специалисты уже обустроили площадки для буровых машин. Завершается сборка бетонного узла.

Главный инженер ООО «Приморская строительная компания» Станислав Карпенко рассказал о технических деталях, пояснив, что длина мостового перехода составит 277 метров. Он будет состоять из 7 пролетов: два – по 33 метра, остальные – по 42. Мост будет металлический.

Затем специалисты приступят к производству каркасов и буровым работам.

Также отмечается, что во время работ движение транспорта останавливать не планируется. Машины смогут проехать по старому мосту, который демонтируют по окончанию строительства нового.

Строители просят водителей обращать внимание на ограничительные знаки по скорости и тоннажу для грузовых машин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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