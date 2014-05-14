Еще один мост введут в строй в Приморье до конца года

Строительство мостового перехода на 72-м километре автодороги Михайловка–Турий Рог через реку Мельгуновка в Ханкайском муниципальном округе Приморья близится к завершению. Подрядчик приступил к укладке асфальтобетона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Перед сдачей объекта в эксплуатацию предстоит еще установить дорожные знаки, нанести разметку, обустроить тротуарные дорожки, сделать водоотведение.

«Выполнили 70% работ по укладке асфальтобетона. Трудимся без выходных, чтобы успеть все завершить до конца ноября. Мы стараемся максимально обеспечивать проезд и одновременно вести работы», – рассказал директор филиала «Никольский» АО «Примавтодор» Александр Пугачев, добавив, что задействованы 30 дорожных рабочих.

После завершения строительства мостового перехода специальная комиссия проверит все технические параметры, проведет обследование объекта, только после этого его введут в эксплуатацию.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]