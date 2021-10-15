Строительство моста начинается в приморском Артеме

Подрядчик приступил к обустройству временного проезда на месте реконструкции мостового перехода на улице Кирова в Артеме. Новое сооружение появится в следующем году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сейчас дорожники разрабатывают грунт и прокладывают дорогу, по которой поедет транспорт и пойдут пешеходы во время реконструкции моста.

«Примерно недели через две приступим к демонтажу старого сооружения, после чего начнем бурить опоры под новый мост», – рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Новый мостовой переход с тремя полосами для автотранспорта и двумя пешеходными тротуарами заменит старый аварийный. Запустить движение по нему планируется летом 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]