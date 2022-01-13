Новый мост в Приморье построен на 30%

Строительство моста на улице Кирова через реку Озерные Ключи в Артеме вошло в активную стадию. Сдать объект в эксплуатацию планируется в августе 2022 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

После того, как мостостроители завершили демонтаж старого сооружения, они приступили к бурению скважин под опоры нового.

«Пробурили 16 скважин, забетонировали, сейчас занимаемся монтажом ригелей, в феврале приступим к укладке самих 18-метровых балок моста», – рассказал руководитель АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Новый мостовой переход с тремя полосами для автотранспорта и двумя пешеходными тротуарами заменит старый аварийный. Во время строительства нового моста автотранспортный поток идет по обустроенному временному проезду.

В этом году в Артеме начнутся и работы по реконструкции аварийного путепровода на 19-м километре. Уже заключен контракт, подрядчик начнет оборудовать объезды на время строительства, прокладывать коммуникации.

По словам Ивана Зайченко, компания строит еще два моста в Приморье – в Фокино и Преображении через реку Соколовка. Оба объекта также сдадут в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]