Временный мост через реку Дачная построили в Арсеньеве

АО «Примавтодор» построил временный мост через реку Дачная в Арсеньеве. Движение открыли для всех видов транспорта, сообщают «Вести:Приморье».

Ширина временного мостового перехода составила шесть метров, протяженность – 24 метра. Рабочие использовали 234 тонны асфальтобетонной смеси.

«Этот мост в Арсеньеве – центральный, имеет большую загруженность. Весной просела опора. После оценки повреждений решили делать объезд. На время ввели ограничения по грузоподъемности», – уточнил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Руководитель предприятия отметил также быстрые темпы строительства объекта, добавив, что АО «Примавтодор» ежедневно проводит работы по содержанию и обустройству дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]