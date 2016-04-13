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Временный мост через реку Дачная построили в Арсеньеве
АО «Примавтодор» построил временный мост через реку Дачная в Арсеньеве. Движение открыли для всех видов транспорта, сообщают «Вести:Приморье».
Ширина временного мостового перехода составила шесть метров, протяженность – 24 метра. Рабочие использовали 234 тонны асфальтобетонной смеси.
«Этот мост в Арсеньеве – центральный, имеет большую загруженность. Весной просела опора. После оценки повреждений решили делать объезд. На время ввели ограничения по грузоподъемности», – уточнил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.
Руководитель предприятия отметил также быстрые темпы строительства объекта, добавив, что АО «Примавтодор» ежедневно проводит работы по содержанию и обустройству дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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