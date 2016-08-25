Движение по мосту через реку Мельгуновка открыто

В Ханкайском округе открыли движение по мосту через реку Мельгуновка. Переправа связывает муниципалитет с другими территориями, сообщают «Вести:Приморье».

До строительства речной переправы жителям края приходилось пользоваться объездной дорогой, из-за чего требовалось проезжать больше на 50 километров, пояснили в «Примавтодоре».

Общая длина моста – 560 метров, сооружение включает 17 пролетов по 33 метра. Суммарная протяженность подходов к нему – 2,3 километра.

«Уложили более 8,5 тысяч тонн асфальта, привели в порядок откосы и земельное полотно, само русло. Устроена зона отдыха, эстакада для технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей. Установлены скамейки и мусорные контейнеры, знаки, сигнальные столбы, нанесена разметка. Мост рассчитан на нагрузку практически до 100 тонн», – рассказывает генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Отметим, переправа через Мельгуновку вошла в число 10 новых приморских мостов, по которым в текущем году открыли движение

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]