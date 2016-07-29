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Новый мост появился на федеральной дороге в Кировском районе

Новый мост появился на федеральной дороге в Кировском районе

Источник фото: АО «Примавтодор»

Сотрудники АО «Примавтодор» официально ввели в эксплуатацию мост через ручей на трассе А-370, сообщают «Вести:Приморье». Новое сооружение появилось 452-м километре федеральной дороги в Кировском районе.

Протяженность всего обновленного участка составляет 116 метров – из них мост с тремя пролетами занимает 26,5 метра. Дорожники работали не только над мостовым сооружением, но и над подъездами к нему. Здесь уложили сразу пять различных видов асфальтобетона.

«Мост выполнен с использованием новых технологий. Например, мы установили здесь пластиковое перильное ограждение, которое не требует постоянного контроля. Сдача объекта прошла успешно. Это уже второй мост на федеральной трассе, который сдает в этом году наша компания», – отметили в Примавтодоре.

В ближайшее время дорожники готовятся сдать еще два объекта. Ввода в эксплуатацию ждут мост через реку Славянка на подъезде к селу Поспелово, а также мост через реку Студеная, ведущий к селу Духовское, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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