Сегодня, 14:04
Новый мост появился в Октябрьском районе через реку Славянка
Рабочие АО «Примавтодор» завершили строительство моста в Октябрьском районе Приморья, сообщают «Вести:Приморье». Работы велись на 12-м километре автомобильной дороги Галенки – Поспеловка на реке Славянка.
Длина нового сооружения составляет почти 27 метров. Ремонт начался еще в 2019 году, когда были смонтированы основные конструкции. На днях Примавтодор полностью заасфальтировал мост и пустил по нему автомобильное движение.
«Мост готов, транспорт уже идет. Нам осталось лишь поставить металлическое барьерное ограждение и после этого можно будет открывать сооружение официально», – отметили дорожники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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