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Новый мост открыт для движения в Приморье
Специалисты АО «Примавтодор» завершили строительство моста на 452-м километре трассы А-370 в Кировском районе.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, сооружение состоит из четырех пролетов – каждый по восемь метров длиной. Дорожники заасфальтировали и подходы к нему с обеих сторон. Сейчас по обновленному участку уже осуществляется движение легковых и большегрузных автомашин.
«После открытия движения по новому мосту мы приступили к рекультивации объездной дороги. Она очень выручила в свое время автомобилистов, но теперь ее требуется убрать», – уточнили сотрудники Примавтодора.
Полностью завершить все работы на объекте планируется до конца июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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