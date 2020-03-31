Еще два моста начали строить на «находкинской» трассе

Дорожники приступили к устройству объездов возле аварийных мостов на 91-м и 95-м километрах трассы Артем–Находка в районе Фокино. После этого мостостроители приступят к разбору старых конструкций, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Сейчас рабочие и техника разрабатывают и планируют грунт, укладывают железобетонные плиты. По этим временным сооружениям будет ездить транспорт, пока будет идти строительство самих мостов.

«После того, как закончим возводить объезды, начнем ломать старые мосты», – пояснил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Специалисты компании строят аналогичный мост на 89-м километре этой же трассы – уже завершен демонтаж конструкций и начинается бурение скважин под опоры.

«Мосты аварийные, на 89-м еще весной был сделан объезд, так как движение по нему опасно. На 91-м и 95-м километрах мосты будут однопролетными, на 89-м – четырехпролетным и четырехполосным», – рассказал главный инженер компании, добавив, что срок сдачи объектов – конец лета следующего года.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на трассе Артем–Находка до конца года начнется сооружение еще трех мостов.

Их сооружение практически ставит точку в ремонте значимой для края дороги.

«Все конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен. Именно эти мосты сейчас остаются тем самым узким местом трассы Артем–Находка. Из-за предстоящего строительства на подъездах к этим сооружениям новый асфальт не укладывали. После окончания возведения мостов никаких ограничений для движения по этой дороге не будет», – подчеркнули в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]