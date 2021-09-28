Строительство мостов на «находкинской» трассе завершается в Приморье

Строители завершают сооружение мостовых переходов на трассе Артем-Находка. Всего до конца года на этой дороге в районе Фокино будет построено пять мостов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сейчас подрядчик укладывает асфальт на мосту в районе 96-ого километра – движение по нему запустят в ближайшие дни. Готовят подъезды и к мосту на 99-м километре.





«В следующем году сдадим мост на въезде в Фокино. Там выполнен большой объем работ, требовалась перекладка теплотрассы», – уточнил генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.





Он добавил, что ранее дорожники открыли движение по мостам на 86, 91 и 95-м километрах трассы.





Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в регионе продолжается строительство еще шести мостов, часть из которых введут в эксплуатацию в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]