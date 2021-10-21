Пролетные балки укладывают на мосту через реку Соколовка в Приморье

Строители приступили к монтажу пролетов моста через реку Соколовка в Лазовском муниципальном округе Приморского края. Всего в регионе продолжается возведение семи мостовых переходов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, каждая балка длиной 21 метр была изготовлена в Уссурийске и доставлена на объект специальным транспортом. Всего мостостроителям предстоит уложить 42 балки.

«Монтаж закончим до конца ноября, после начнем армирование конструкции», – пояснил руководитель компании.

Помимо этого сооружения в Приморье продолжается строительство еще шести мостов, которые запустят в эксплуатацию в следующем году.

«Семь мостов построены в этом году, шесть из них – на находкинской трассе. Это самое большое количество мостовых переходов, возводимых за последние годы», – подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]